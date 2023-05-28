Житель Индии по имени Випул рассказал, что его новый смартфон OnePlus Nord 2T взорвался спустя всего шесть дней с момента покупки. Как сообщает Telegram-канал Equal Leaks, гаджет загорелся в кармане владельца, пока он ехал на велосипеде.

«Пользователь был госпитализирован после этого инцидента, но в настоящее время он в полном порядке», — отметил автор. Судя по опубликованным снимкам, юноша получил серьезные ожоги кожи ноги. Смартфон было невозможно восстановить после возгорания.

Випул связался со службой поддержки OnePlus через соцсети и направил официальный запрос. Владелец смартфона уверяет, в компании отказались считать произошедшее ошибкой в конструкции устройства.

«В OnePlus определили, что пользователь несет ответственность за взрыв», — говорится в публикации. По данным Equal Leaks, в последнее время в Индии участились случае взрывов смартфонов OnePlus, однако ранее это были не новые, а уже давно вышедшие гаджеты.