Власти Омана эвакуировали 16 моряков с атакованного в Ормузском проливе саудовского танкера SIDR. Об этом сообщило агентство ONA.

По его информации, оманское судно эвакуировало 16 человек, им была оказана медицинская помощь. Всего на борту саудовского танкера находились 25 человек, 2 члена экипажа погибли.

2 сентября саудовская судоходная компания Bahri сообщила, что в результате инцидента с танкером SIDR при прохождении Ормузского пролива погибли двое моряков — граждане Филиппин. По информации агентства ONA, судно попало под обстрел неподалеку от оманского побережья.