В результате удара ВСУ по десантному кораблю «Новочеркасск» погибли 74 российских моряка, еще 27 получили ранения. Об этом сообщает портал «Новости Севастополя» со ссылкой на сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота. Информацию о погибших также опубликовало «Независимое телевидение Севастополя», однако впоследствии эта новость пропала.

По данным портала «Новости Севастополя», главком ВМФ России Николай Евменов предложил объявить на территории города двухдневный траур.

О гибели российских моряков также пишет украинский Центр национального сопротивления. Он ссылается письмо Евменова, которое якобы имеют в распоряжении активисты «Кибер Сопротивления». В сообщении говорится, что крымские СМИ опубликовали эти данные, однако впоследствии некоторые из них удалили публикации.

Официально Минобороны России о потерях на корабле не сообщала.

В ночь на 26 декабря в порту Феодосии в аннексированном Крыму произошло несколько мощных взрывов. Украинские бомбардировщики нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю «Новочеркасск», который был пришвартован у причала. В Минобороны России заявили, что «Новочеркасск» «получил повреждения в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины».

Ранее телеграм-канал «Астра» со ссылкой на собственные источники сообщил, что как минимум 33 моряка числятся пропавшими без вести после удара ВСУ. По информации издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков. Помимо пропавших без вести, 19 моряков получили ранения. (svoboda.org)