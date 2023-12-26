В Министерстве обороны России подтвердили удар ВСУ по десантному кораблю «Новочеркасск». Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское военное ведомство, корабль получил повреждения. Также утверждается, что российские военные сбили два украинских Су-24, которые запустили ракеты по десантному кораблю «Новочеркасск».

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате атаки на порт Феодосии один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Воздушные силы ВСУ ранее заявили, что около половины третьего ночи тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России «Новочеркасск» в Феодосийском районе.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, цель была успешно поражена.