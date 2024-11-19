Российские военные сбили пять баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области, один снаряд был поврежден, заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью в 03:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» 5 ракет сбиты, 1 повреждена», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

По данным Минобороны РФ, фрагменты ракет упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего возник пожар, который был ликвидирован. Жертв и разрушений в результате атаки нет.

Ранее источник «РБК-Украина» в Силах обороны сообщил, что украинские военные ударили американскими ракетами ATACMS по оружейному арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в Брянской области.

Арсенал расположен возле Карачева — в 130 км от Украины. В Генштабе ВСУ ранее уточняли, что объект был поражен в результате атаки в ночь на 19 ноября, однако не уточнили, какое оружие при этом использовалось. При этом местные жители и z-каналы сообщали, что в Брянской области объявляли ракетную опасность. Также в Сети появилось видео момента атаки.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко говорил, что ВСУ поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления российского Минобороны (в/ч 55443). По его словам, там хранились артиллерийские боеприпасы из Северной Кореи, управляемые авиабомбы, зенитные ракеты и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО). (moscowtimes.ru)