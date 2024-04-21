Украинская армия атаковала спасательное судно «Коммуна», входящее в Черноморский флот России, заявил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава ЧФ РФ «Коммуна». Характер повреждений верифицирован. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен», — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео, на котором видно горящий корабль. На видеозаписи тяжело понять характер повреждений судна.

В свою очередь глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российский военный корабль отразил ракетную атаку.

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал он в своем телеграм-канале.

«Коммуна» — старейшее судно российского флота и старейший в мире корабль, находящийся на вооружении. Он был спущен на воду в 1915 году в Санкт-Петербурге. Корабль неоднократно модернизировался, последний раз — в 2016 году. Судно — спасатель подводных лодок, оборудовано подводным роботом Seaeye Panther Plus. В 2022 году «Коммуна» обследовала место гибели крейсера «Москва».

В общей сложности за два года войны Россия лишилась более 20 военных кораблей, включая БДК, подводные лодки и флагманский крейсер «Москва», следует из подсчетов Oryx на основе открытых данных. До вторжения в Украину флот России в Черном море насчитывал более 70 кораблей.

Среди получивших повреждения либо затопленных — 5 из 7 БДК, которые находились в составе флота перед началом вторжения в Украину. Это «Цезарь Куников», «Новочеркасск», «Саратов», «Оленегорский горняк» и «Минск». В начале марта спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины отчитался об уничтожении самого нового патрульного корабля ЧФ «Сергей Котов». (moscowtimes.ru)