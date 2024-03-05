В ночь с 4 на 5 марта спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины уничтожил самый новый патрульный корабль Черноморского флота РФ «Сергей Котов». Как сообщили в ведомстве, для атаки использовались дроны Magura V5. В результате были повреждены корма, а также правый и левый борта корабля.

Операция проводилась в территориальных водах Украины, неподалеку от Керченского залива, бойцами спецподразделения Group 13 в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ. По оценкам ГУР, стоимость потопленного корабля составляет около $65 млн.

Представитель ведомства Андрей Юсов заявил в эфире «Радио Свобода», что в результате поражения «Сергея Котова» есть погибшие и раненые. Он также утверждает, что Россия планировала разместить на корабле зенитно-ракетные комплексы и такие попытки «уже были».

Информацию о потере «Сергея Котова» подтвердили и российские провоенные блогеры, они выложили видео удара. Александр Коц написал, что Украина охотилась за этим кораблем уже давно: только в официальные сводки попали как минимум три попытки его уничтожения. Минувшей ночью он снова «отбивался от безэкипажных катеров», но «в этот раз это история без хеппи энда», признал Коц.

Вместе с тем он отметил, что «Сергей Котов» не беззащитная посудина, которую выставили в море как мишень: «Его экипаж умеет биться. Корабль вооружен двумя противодиверсионными гранатометными комплексами, артиллерийской установкой и двумя зенитными системами».

«Военкор» Борис Рожин рассказал, что в ходе ночного боя у Феодосии «экипаж предпринимал меры по борьбе за живучесть корабля, но они результатов не дали». «Очевидно, что система, когда кораблям приходится отбиваться от дронов только из пулеметов в ближнем бою, является недостаточной», — констатировал он.

«По сообщениям с мест, корабль погиб», — написал телеграм-канал «Два майора». По его данным, экипаж выжил, моряков эвакуировали, есть раненые.

Корабль проекта 22160 «Сергей Котов» был спущен на воду в январе 2021 года и вошел в состав Черноморского флота в июле 2022-го. Его экипаж составляет 80 человек. На судно можно устанавливать модульное тактическое ударное контейнерное вооружение, в частности ракеты «Калибр» и противокорабельные Х-35У «Уран».

В общей сложности за два года войны Россия потеряла уже более 20 судов, включая десантные корабли, подводные лодки и флагманский крейсер «Москва», следует из данных Oryx, полученных из открытых источников. По подсчетам военного эксперта «Новой газеты» Валерия Ширяева, с учетом «Сергея Котова» конкретно Черноморский флот лишился по меньшей мере 15 судов. До полномасштабного вторжения в его составе было 74 боевых корабля. В числе последних крупных потерь — большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», ракетный катер «Ивановец».

По словам Ширяева, украинцы поражают суда с помощью тактики «волчьих стай», используя неклассические средства борьбы на море. «Это когда много автоматических приборов [безэкипажных катеров], которые они строят под названием Magura, окружают корабль и с разных сторон его атакуют, не позволяя ему уйти в маневрирование. <…> Шесть кораблей [Черноморского флота] потеряны безвозвратно, и восемь понесли тяжелые повреждения», — отмечал Ширяев несколько недель назад. «В условиях, когда все козыри были у Черноморского флота, что я могу сказать здесь: впервые в истории флот понес подобные потери от государства, у которого флота нет вообще. У Украины нет военно-морского флота, и она добилась вот таких успехов. Все это зависит от качества командования и от личной ответственности командиров кораблей», — говорил эксперт.