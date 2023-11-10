В результате ночной операции в Крыму украинские военные атаковали два малых десантных корабля Черноморского флота России. Как сообщает Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины, удар был нанесен по катерам проекта 11770 «Серна».

На борту десантных кораблей находился экипаж, а также бронированная техника, включая бронетранспортеры БТР-82. Кроме того, суда были оснащены зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2».

Малые десантные корабли класса «Серна» обладают высокой скоростью до 30 узлов, могут перевозить до 45 тонн груза, включая танк или две боевые машины пехоты, а также до 92 вооруженных десантников. Эти корабли использовались российским флотом для высадки морской пехоты и эвакуации в условиях военных действий.

В Киеве указывают на отсутствие у России корабельных средств противовоздушной обороны после предыдущих атак Украины. Теперь маневренные катера стали основными средствами прикрытия для кораблей Черноморского флота РФ на рейде. (moscowtimes.ru)