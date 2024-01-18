В ближайшее время российские захватчики поднимут со дна в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль «Новочеркасск», уничтоженный украинской армией.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, об этом сообщили родственникам «пропавших без вести» 33 российских матросов. Им говорят, что останки корабля будут разрезать около трех месяцев. В лучшем случае, все процедуры займут полгода.

Родственники матросов говорят, что корабль стоял на ремонте в порту Феодосии около двух месяц, в день удара на борту находился весь личный состав. Командному составу удалось спасти.