Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет американский корабль, «обеспечивавший поддержку» Израиля. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет, нанеся удар по американскому кораблю, обеспечивавшему поддержку сионистского образования (Государство Израиль)», — сказал представитель «Ансар Аллах» в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Сариа подчеркнул, что операция стала «предварительным ответом на вероломное нападение», которому хуситы подверглись со стороны американских сил 31 декабря. Тогда Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что хуситы на четырех небольших лодках приблизились к шедшему под флагом Сингапура контейнеровозу Hangzhou, открыли огонь и попытались подняться на борт. Согласно заявлению CENTCOM, находившиеся неподалеку на двух авианосцах вертолеты ВМС США, потопили три лодки хуситов. По словам Сариа, в результате действий американских военных погибли 10 членов движения.(ТАСС)