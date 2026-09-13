Проведение президентских выборов в Венесуэле станет возможным, когда к этому будет готов народ страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в своем гольф-клубе в Ирландии.

«Что ж, когда они будут к этому готовы, — сказал он в ответ на вопрос о сроках проведения выборов в боливарианской республике. — Народ Венесуэлы сейчас очень счастлив <…>. Венесуэла сейчас зарабатывает огромные деньги, равно как и мы».

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сказала в интервью журналу Time, что выборы в стране пройдут, когда к этому будут готовы все политические силы республики.