Президент США Дональд Трамп не исключил, что референдум по вопросу объединения Республики Ирландии с Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства, в конечном счете состоится.

«Все так говорят, а потом что-то происходит, — сказал Трамп во время общения с журналистами в своем гольф-клубе в Ирландии комментируя слова премьер-министра Великобритании Энди Бернэма, который ранее исключил проведение референдума. — Есть Северная Ирландия и есть Ирландия, и мне кажется, что одним из самых естественных шагов в истории было бы их объединить».

Дискуссии вокруг возможного объединения Ирландии стали звучать все чаще на фоне электоральных успехов национал-республиканской партии «Шинн фейн» в Ольстере. В 2022 году «Шинн фейн» впервые в истории победила на региональных выборах в Северной Ирландии. На выборах в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента, состоявшихся в 2024 году, партия также впервые показала лучший результат среди всех политических сил Ольстера. При этом по сложившейся традиции «Шинн фейн» не участвуют в работе парламента в Вестминстере: члены партии не голосуют и не занимают своих мест в этом законодательном органе, так как не желают произносить обязательную для депутатов присягу британскому монарху.

Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы), подписанное в 1998 году, предполагает возможность перехода Северной Ирландии под контроль Дублина, если того захотят большинство жителей Ольстера и Республики Ирландия. При этом для проведения референдума необходим указ британского министра по делам Северной Ирландии.