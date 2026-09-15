Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и продолжает исполнять свои обязанности.

Об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в интервью India Today.

«Слава Богу, наш Верховный лидер жив и продолжает выполнять свою работу в прежних рамках», — сказал Пезешкиан.

По его словам, местонахождение Верховного лидера держится в тайне из соображений безопасности, поскольку США и Израиль наносили удары по руководителям, командирам и ученым Ирана, в том числе по их домам, где находились члены их семей.

Пезешкиан также обвинил США и Израиль в распространении слухов, заявив, что им не удалось установить местонахождение Моджтабы Хаменеи.