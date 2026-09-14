Федеральная резервная система США должна установить самую низкую в мире ставку. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало Reuters.

По его словам, он не знает, какое решение примет ФРС, но считает, что ни одна страна не должна иметь ставку ниже, чем в США. При этом он призвал не обращать внимания на данные американского регулятора об инфляции и состоянии экономики. Как заявил Трамп, он разбирается в этих вопросах лучше всех.

До этого Трамп требовал снизить ставку, угрожая в противном случае прекратить торговлю со странами, с которыми у США дефицит. По его словам, он решится на это, так как у него нет выбора.