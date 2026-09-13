Президент США Дональд Трамп выступил против искусственного торможения ИИ-индустрии, назвав сохранение технологического превосходства над Китаем абсолютным государственным приоритетом. Общаясь с журналистами в Ирландии, он назвал предостережения об экзистенциальных рисках нейросетей преувеличенными. По мнению Трампа, за этими страхами стоят «весьма негативные силы», нагнетающие угрозы, которым не суждено сбыться. Президент убежден, что базовые защитные механизмы можно внедрять по мере развития ИИ, не жертвуя скоростью американских инноваций.

В Вашингтоне передовой искусственный интеллект рассматривают как важнейший инструмент стратегического противостояния. Поскольку Пекин активно наращивает собственный вычислительный потенциал, власти США делают однозначную ставку на безоговорочное доминирование. Любые жесткие ограничения, способные сковать развитие технологий из-за долгосрочных опасений, признаны нецелесообразными.

Резкое заявление президента прозвучало на фоне недавних дебатов в Кремниевой долине. Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи предложил притормозить обучение самых мощных моделей, чтобы позволить системам безопасности догнать их стремительно растущие возможности. Отдельные тезисы этого подхода публично поддержали руководители OpenAI Сэм Альтман и xAI Илон Маск, превратив поиск баланса между прогрессом и безопасностью в главную технологическую дилемму отрасли.

А.Шлегель