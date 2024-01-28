В администрации Байдена активно обсуждается возможность замедления или приостановки поставок наступательных вооружений в Израиль в качестве рычага давления на правительство Нетанияху, сообщает в воскресенье телеканал NBC.

Согласно репортажу, по указанию Белого дома Пентагон уже проводит ревизию списка запрашиваемых Израилем вооружений и выделяет позиции, которые можно использовать в качестве «рычага давления» без ущерба для безопасности еврейского государства.

Использовать для давления на правительство Нетанияху оборонительные вооружения, такие как ракеты-перехватчики для систем ПВО, США не собираются, но поставки наступательных вооружений, используемых для войны в Газе, могут быть поставлены «на паузу». В качестве примеров оружия, которое Пентагон может «придержать», в репортаже названы 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и комплекты JDAM, которые превращают свободнопадающие авиабомбы в всепогодные корректируемые боеприпасы.

Источники NBC пояснили, что ограничение поставок вооружений в Израиль появилось в повестке дня после того, как «несколько недель частных конфиденциальных просьб принесли меньшие результаты, чем ожидалось».

«Утечка» совпала по времени с началом саммита в Париже, на которых глава ЦРУ Уильям Бернс надеется привести к общему знаменателю несовместимые требования Израиля и ХАМАСа и согласовать путь к завершению войны в Газе. (israelinfo.co.il)