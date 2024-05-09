Президент США Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю некоторых видов оружия, если тот начнет военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. «Я четко дал понять: если израильтяне войдут в Рафах — чего они еще не сделали, — то я не буду поставлять им оружие, которое они исторически использовали для таких операций» , — сказал американский лидер в интервью телеканалу CNN в среду, 8 мая.

Байден выразил мнение, что операция в Рафахе — это «это просто неправильно». «Мы не собираемся давать для этого оружие и артиллерийские боеприпасы», — подчеркнул действующий глава Белого дома.

При этом он заверил, что США продолжат поставлять Израилю все необходимое для поддержания его обороноспособности, в частности — для системы ПВО «Железный купол». «Мы не отказываемся от обеспечения безопасности Израиля. Но мы отказываемся поддерживать его способность вести войну в таких районах как Рафах», — указал Джо Байден.

Ранее стало известно, что США задержали отправку Израилю 1800 бомб весом 907 кг и 1700 бомб весом 226 килограммов. В интервью CNN Байден заявил, что в результате применения таких бомб в секторе Газа гибли мирные жители. Президент США опасается, что ЦАХАЛ может использовать эти бомбы при наступлении на Рафах, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным NYT, в Вашингтоне рассматривают также прекращение поставок Израилю систем наведения для таких бомб.

CNN отмечает, что Байден находится под сильным прессингом со стороны его однопартийцев-демократов, которые требуют ограничить поставки вооружений Израилю и указывают на возникший в секторе Газа гуманитарный кризис. (DW)