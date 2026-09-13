Соединенные Штаты могли бы обеспечивать Иран ядерным топливом в случае отказа исламской республики от обогащения урана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Мы можем поставлять [Ирану ядерное] топливо извне, — сказал он агентству Bloomberg. — Они (Иран — ред.) могли бы вновь присоединиться к сообществу стран и принести мир и процветание своему народу».

Райт добавил, что США предпочли бы переговорное решение по ядерной программе исламской республики, однако готовы и к боевым действиям.

В марте спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Вашингтон предлагал Тегерану до начала военной операции на 10 лет отказаться от обогащения урана в обмен на поставки бесплатного ядерного топлива.