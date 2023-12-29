США и страны «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) считают, что наращивание Ираном темпов обогащения урана не может объясняться какими-либо целями в гражданской сфере. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Как следует из документа, власти Великобритании, США, Франции и ФРГ считают, что содержащиеся в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) данные свидетельствуют о том, что Иран «утроит ежемесячное производство обогащенного до 60% урана». «Мы осуждаем эти действия, являющиеся частью не сбавляющей темпов ядерной программы Ирана», — говорится в совместном заявлении.

Авторы документа подчеркнули, что «производство Ираном высокообогащенного урана не имеет убедительных оснований в гражданской сфере». «Эти решения демонстрируют неготовность Ирана к деэскалации и представляют собой безответственное поведение в напряженном региональном контексте», — отмечается в совместном заявлении. По словам авторов, Тегеран должен «полностью сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы [агентство] имело возможность получить подтверждения того, что ядерная программа [Тегерана] носит исключительно мирный характер, а также переназначить инспекторов МАГАТЭ», которые лишились аккредитации ранее в 2023 году.