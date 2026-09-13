Президент Болгарии Илияна Йотова в интервью телеканалу Nova заявила, что мира в Украине можно добиться только путем переговоров.

По ее мнению, Болгарии следует сделать все возможное, чтобы присоединиться к к тем инициативам, которые говорят о мире через переговоры.

Йотова добавила, что российско-украинский конфликт вызвал в Европе экономические и социальные проблемы.

При этом президент Болгарии высказалась против работы в «коалиции желающих», которая не имеет официального статуса, но пытается решать вопросы о размещении военных ЕС на территории Украины.