Спасатели в Индонезии вторые сутки ищут 130 человек, пропавших без вести при крушении пассажирского судна в Яванском море. Об этом сообщила местная спасательная служба.

Согласно последним данным, в операции задействованы 622 человека и около 12 судов.

По состоянию на утро 14 сентября 6 человек погибли, еще 107 пассажиров и членов экипажа были спасены.

Судно Virgo Transport 8, на борту которого находились 243 человека, пропало во время сильного шторма в выходные. Ведется расследование причин происшествия.