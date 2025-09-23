Украинские беспилотники вторые сутки подряд атакуют российскую столицу и регионы европейской части страны. По данным Минобороны РФ, только днем 23 сентября, с 08:00 до 14:00 мск (с 09:00 до 15:00 по бакинскому времени), над Москвой и в Белгородской, Калужской, Рязанской и Тульской областях было сбито 58 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что из них 14 беспилотников направлялись непосредственно к столице.

Эта атака на Москву стала самой продолжительной с мая. Первые сообщения о подлете дронов появились вечером 22 сентября. За последующие 16 часов, по информации московских властей, в регионе было уничтожено более 40 беспилотников. На звуки взрывов жаловались жители Одинцовского и Сергиево-Посадского округов Подмосковья, а также столичных районов Коньково, Кузьминки и Чертаново. В Реутове, по данным Baza, обломки дрона упали на парковку, повредив четыре автомобиля.

Согласно сводке Минобороны, всего в ночь на 23 сентября российские системы ПВО перехватили 69 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областями, в Московском регионе, а также над оккупированным Крымом.

Атаки сопровождались перебоями в работе авиации. В ночь на 23 сентября вводились ограничения на полеты и вылеты самолетов в московских аэропортах, а также в Саратове, Самаре и Геленджике. Ограничения затронули авиагавани Нижнекамска и Казани. Уже днем 23 сентября в Казани были задержаны еще восемь рейсов на вылет, в Самаре также сохранялись задержки.

До этого самой продолжительной атакой считалась серия налетов, продолжавшаяся двое с половиной суток: с вечера 20 по утро 23 мая. Тогда на подлете к Москве силы ПВО сбили 109 дронов, а всего по России за это время было уничтожено 756 беспилотников самолетного типа. Эти атаки вызвали задержку сотни авиарейсов, что привело к транспортному коллапсу, а в ряде регионов Центральной России временно ограничивалась работа мобильного интернета. (moscowtimes.ru)