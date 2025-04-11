Европа без участия Анкары не сможет эффективно обеспечивать собственную безопасность. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии официального открытия Антальского дипломатического форума (ADF2025).

«Сегодня стало еще очевиднее, что европейскую безопасность невозможно представить без Турции. Командуя второй по величине сухопутной армией в НАТО, Турция готова взять на себя ответственность за европейскую безопасность, особенно в сфере оборонной промышленности, в которой она добилась больших успехов за последние несколько десятилетий», — сказал он. (ТАСС)