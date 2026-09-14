Эр-Рияд внес свои коррективы в предложения Тегерана и Маската касаемо их соглашения по Ормузскому проливу, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Чиновник одной из стран Персидского залива сообщил мне, что Саудовская Аравия внесла поправки в оманско-иранское предложение относительно Ормузского пролива, поскольку опасалась, что представленные формулировки могут фактически установить новый статус-кво в проливе, неприемлемый ни для нее, ни для других государств ССАГПЗ», — написал Равид в соцсети X.

В ССАГПЗ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — помимо Саудовской Аравии и Омана входят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Катар и Бахрейн.

Между тем министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что ранее запланированная на понедельник встреча с участием представителей стран Персидского залива, на которой предполагалось объявить о договоренностях Ирана и Омана касаемо судоходства в Ормузском проливе, оказалась отложена.

«В интересах достижения консенсуса региональная встреча (…) в Салале отложена. Мы по-прежнему привержены поощрению диалога, способствующего стабильности и прочному сотрудничеству в нашем регионе», — написал аль-Бусаиди в соцсети X.