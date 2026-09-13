Главной темой предстоящих консультаций стран Персидского залива в Омане станет согласование нового специального морского коридора для прохода судов через Ормузский пролив. Об этом 13 сентября заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи в интервью порталу Al-Araby Al-Jadeed.

«На этой встрече участвующие страны будут проинформированы о деталях соглашения [достигнутого между Ираном и Оманом]. Им будут представлены соответствующие карты, и будет сделано совместное заявление, чтобы эти документы в конечном итоге могли быть представлены в Международную морскую организацию (ИМО) ООН для регистрации. Поэтому повестка дня встречи конкретна и ясна, и никакие другие темы не должны быть обозначены в качестве официальных пунктов повестки дня», — заявил глава иранского МИДа.

На предстоящей встрече планируется подписание соглашения между Тегераном и Маскатом. При этом Арагчи подчеркнул, что оно не подразумевает снятия общего режима блокировки пролива.

«Соглашение между Ираном и Оманом фактически определяет рамки и порядок осуществления морской навигации, если условия позволят вновь открыть пролив», — подчеркнул иранский дипломат, добавив, что для этого США необходимо вернуться к выполнению своих обязательств в рамках Исламабадского меморандума.

Министры иностранных дел восьми арабских государств — Ирана, Омана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Ирака — встретятся 14 сентября в оманском городе Салала для согласования и утверждения временного механизма и маршрутов безопасного судоходства в Ормузском проливе.