В Московской школе управления «Сколково» запустили лабораторию по изучению влияния увеличения продолжительности жизни на государственную политику, экономику и рынок труда, пишут «Ведомости». На форуме, связанном с этим событием, выступила Мария Воронцова — дочь президента Владимира Путина и директор Медицинского научно-образовательного института МГУ. Она заявила, что долголетие следует делить на два этапа. На первом человеку нужно нужно прожить «заложенный природой потенциал в 85–90 лет». Для этого необходимо формировать привычку заботиться о здоровье с детства, правильно питаться и регулярно проходить осмотры у врача, считает Воронцова.

Второй этап, по ее словам, представляет собой попытку «обмануть бога или природу» и выйти за пределы естественного потенциала человека. Воронцова признала, что научные успехи в этой области пока скромные. С ее точки зрения, одним из препятствий на пути к долголетию является то, что старение не считается болезнью. В результате создание препаратов по борьбе с ним осложняется, поскольку этот процесс требует четкого диагноза и клинических испытаний. При этом Воронцова выразила уверенность, что «общечеловеческий страх смерти» подтолкнет здравоохранение к решению проблемы старения уже через 10–20 лет.

Ранее в России начали разрабатывать вакцину против старости — препарат, который будет блокировать ген, связанный с возрастными изменениями клеток, говорил замглавы Минобрнауки Денис Секиринский. Созданием занимается Институт биологии старения и медицины.

Наладить выпуск такого лекарства к 2028–2030 году обещала и вице-премьер Татьяна Голикова. Разработки ведутся в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», запущенного по требованию Путина в 2025 году. Близкий к Кремлю источник «Медузы» говорил, что причиной инициативы была «навязчивая идея» друга президента, главы Курчатовского института Михаила Ковальчука, «который бредит вечной жизнью» и курирует федеральную программу по отечественным разработкам в области генетики — в ней участвует и Воронцова.

Также в 2025 году по требованию Путина был запущен нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». На него и «Новые технологии сбережения здоровья» в сумме планируется потратить более 2 трлн рублей. Президент поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Сейчас она равна 74,2 года.

Самому Путину 74 года. Большинство высших должностных лиц страны примерно того же возраста, а средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 68 лет.

По данным СМИ, Путин давно увлекается темой омоложения организма. В сентябре 2025 года во время визита в Пекин он обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином возможность достижения бессмертия с помощью современных технологий и пересадки органов. Тогда Си заверил Путина, что «шанс дожить до 150 лет есть уже в этом столетии». (ru.themoscowtimes.com)