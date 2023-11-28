Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», более известный как «Иннопрактика» и возглавляемый дочерью российского диктатора Владимира Путина Катериной Тихоновой, купил долю в крупнейшем производителе беспилотников в России. Речь идет о группе компаний «Геоскан».

Как сообщает The Moscow Times, «Геоскан» производит гражданские авиационные беспилотники, а также программное обеспечение для фотограмметрической обработки данных. Примечательно, что в июле 2023 года Украина наложила санкции на эту компанию, поскольку ее продукция интегрирована в цепь производства товаров и услуг военного и/или двойного назначения.

Поводом для введения санкций стало заявление главы правительства Башкирии Андрея Назарова. Он сказал, что на мощностях «Геоскан-Уфа» будут производить беспилотники для войны РФ против Украины.