Нигерия объявила об открытии наземных и воздушных границ с соседним Нигером. Об этом сообщил официальный представитель нигерийского президента Аджури Нгелале.

Президент Нигерии Бола Тинубу «распорядился немедленно открыть наземные и воздушные границы Нигерии с Республикой Нигер и отменить другие санкции», цитирует Нгелале газета Premium Times. По его словам, шаг принят во исполнение решений саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) об отмене всех санкций против Нигера, ранее введенных в связи с приходом там к власти в конце июля 2023 года группы военных. Все активы Нигера в ЦБ стран ECOWAS также будут разморожены по распоряжению Тинубу, который в текущем году является председателем сообщества.

Власть в Нигере в июле минувшего года взяли военные из президентской гвардии. Они отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

В ответ на это ECOWAS приняло против Нигера санкции, которые предусматривали закрытие границ с Нигером и запрет на авиационное сообщение. Также прекратились все финансовые операции с республикой, были заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS. 24 февраля саммит ECOWAS отменил санкции не только против Нигера, но и против Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи, где также были совершены военные перевороты.