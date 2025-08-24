Пресс-секретарь командования вооруженных сил США в Южной Корее (UNC) сообщил, что, несмотря на предупредительные радиопередачи, около 30 северокорейских военнослужащих недавно пересекли межкорейскую границу, южнокорейские военные открыли предупредительный огонь.

Как сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на представителя командования, расследование инцидента подтвердило, что около 30 военнослужащих Корейской народной армии (КНА) пересекли демаркационную линию в районе, где проводили строительные и ремонтные работы.

«Вооруженные силы Республики Корея выпустили несколько предупреждающих радиопередач, чтобы оповестить северокорейских солдат о том, что они пересекли демаркационную линию, но они не отреагировали на это. Затем силы Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы». — говорится в сообщении.

В то же время, в сообщении пресс-секретаря признается тот факт, что КНДР направила предварительное уведомление о планируемых строительных работах в определенных районах демилитаризованной зоны.

«UNC признает ценность предварительных уведомлений и диалога для снижения риска неправильного толкования и случайных инцидентов», — заявил он.