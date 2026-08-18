США ввели санкции в отношении двух представителей Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Из него следует, что рестрикции применены к председателю МУС Томоко Аканэ и представителю этой организации Абдулаю Сейе. В заявлении Рубио подчеркивается, что «эти лица напрямую участвовали в усилиях МУС по преследованию, задержанию и проведению разбирательств в отношении чиновников стран, на которые не распространяется его юрисдикция».

Нынешняя американская администрация уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц суда, президент США Дональд Трамп подписал 6 февраля 2025 года. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении граждан США или граждан их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.