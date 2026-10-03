По данным экзитполов, на парламентских выборах в Латвии наибольшую поддержку получила правоконсервативная партия «Объединенный список», которую ведет на выборы нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. В ходе голосования в субботу, 3 октября, ее поддержали 35,6% избирателей, сообщила в Риге латвийская общественно-правовая медиакомпания LSM.

За правыми консерваторами следует популистская партия «Латвия на первом месте» бизнесмена Айнарса Шлесерса, пытавшаяся в ходе предвыборной борьбы заручиться поддержкой русскоязычных избирателей. По результатам экзитполов, на выборах она получила 11,3% голосов.

На третьем месте — прозападная партия «Прогрессивные» с 11,1% голосов, указывает далее LSM со ссылкой на опрос избирателей, проведенный в день выборов агентством LETA, LSM и Рижским университетом Страдиня при методологической поддержке исследовательского центра SKDS-

В Сейм могут пройти еще три партии, которые также преодолели пятипроцентный барьер — «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (10,8% голосов), национал-консервативное «Национальное объединение» (8,7%) и либерально-консервативное «Новое Единство» (6,7%).

Таким образом из четырех партий нынешней правящей коалиции в парламент могут пройти лишь три — «Объединенный список», «Национальное объединение» и «Новое Единство». Как отмечает Reuters, ожидаются сложные коалиционные переговоры.

Выборы проходили на фоне опасений по поводу возможных агрессивных действий со стороны России. Ранее сообщалось, что для охраны выборов в Латвии в эту страну переброшены истребители германского бундесвера. (DW)