Правящая консервативная партия «Хорватское демократическое содружество» (HDZ) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем побеждает на досрочных парламентских выборах, однако не набирает достаточного количества голосов, чтобы удержать большинство в новом составе парламента Хорватии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте избирательной комиссии в четверг, 18 апреля.

Из них следует, что после подсчета 99% бюллетеней консерваторы получают 60 мест в 151-местном Саборе — хорватском парламенте, крупнейшая оппозиционная сила — левоцентристская «Социал-демократическая партия» и ее партнеры — 42 места, а правопопулисты из «Отечественного движения» — 14 мест. Ультраконсерваторы и «зеленые» получили 11 и 10 мест соответственно.

Явка избирателей составила более 60 процентов, что значительно превышает 47 процентов на выборах 2020 года.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уже объявил о победе. «HDZ в третий раз подряд убедительно выиграла парламентские выборы. С утра мы начнем работу над формированием нашего третьего правительства», — заявил он, выступая перед своими сторонниками.

В марте парламент Хорватии принял решение о самороспуске на фоне прозвучавших со стороны оппозиционных социал-демократов обвинений правящей партии в коррупции.

Как считают критики, Пленкович решил провести досрочные выборы, поскольку опасался, что позднее его партия «Хорватское демократическое содружество» потеряет популярность. Изначально выборы в парламент в Хорватии должны были пройти осенью. (DW)