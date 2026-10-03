В десятках городов Испании в субботу прошли многотысячные демонстрации с требованием защитить арендаторов жилья. Днем ранее испанский парламент проголосовал против принятых правительством решений по этому вопросу, в том числе о моратории на выселение за неуплату.

В Валенсии произошли стычки между демонстрантами и полицией. По сообщениям испанской прессы, демонстранты бросали в полицейских разными предметами, те отвечали резиновыми пулями.

Левое коалиционное правительство Испании во главе с социалистом Педро Санчесом в начале прошлой недели приняло два чрезвычайных декрета о защите арендаторов, реагируя на массовые протесты по поводу случившегося в сентябре выселения 87-летней женщины, которая не смогла платить резко поднявшуюся арендную плату.

Декреты, в частности, предусматривали запрет на выселение до 2030 года.

Правительство объясняет свое решение желанием защитить арендаторов жилья, а также ограничить деятельность инвестиционных фондов, скупающих жилье — члены правительства называют их «фондами-стервятниками».

Однако у правительства Санчеса нет большинства в парламенте, и в пятницу тот не утвердил чрезвычайные декреты. Оппозиционеры из правых партий заявили, что это — покушение на права собственников жилья, прежде всего простых граждан, сдающих свои квартиры.