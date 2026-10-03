В десятках городов Испании в субботу прошли многотысячные демонстрации с требованием защитить арендаторов жилья. Днем ранее испанский парламент проголосовал против принятых правительством решений по этому вопросу, в том числе о моратории на выселение за неуплату.
Демонстрации прошли в пяти десятках городов, включая Мадрид, Барселону и Валенсию.
В Валенсии произошли стычки между демонстрантами и полицией. По сообщениям испанской прессы, демонстранты бросали в полицейских разными предметами, те отвечали резиновыми пулями.
Левое коалиционное правительство Испании во главе с социалистом Педро Санчесом в начале прошлой недели приняло два чрезвычайных декрета о защите арендаторов, реагируя на массовые протесты по поводу случившегося в сентябре выселения 87-летней женщины, которая не смогла платить резко поднявшуюся арендную плату.
Декреты, в частности, предусматривали запрет на выселение до 2030 года.
Правительство объясняет свое решение желанием защитить арендаторов жилья, а также ограничить деятельность инвестиционных фондов, скупающих жилье — члены правительства называют их «фондами-стервятниками».
Однако у правительства Санчеса нет большинства в парламенте, и в пятницу тот не утвердил чрезвычайные декреты. Оппозиционеры из правых партий заявили, что это — покушение на права собственников жилья, прежде всего простых граждан, сдающих свои квартиры.
После этого поражения в Испании с новой силой зазвучали разговоры о том, что Санчес может объявить внеочередные выборы. Очередные должны пройти следующим летом.
Одна из самых больших демонстраций прошла в столице Испании. Ее организатор, Союз арендаторов жилья, заявил, что на улицы Мадрида вышли 500 тысяч человек. По оценке правительства, их было около 70 тысяч.
При этом на одной из главных площадей Мадрида — Пуэрта-дель-Соль — уже несколько дней разбит палаточный лагерь протестующих.
«Мы здесь не для собственного удовольствия, мы пришли сюда из-за наших убеждений», — сказал испанской общественной вещательной компании RTVE один из этих протестующих по имени Давид.
Мадридский Союз арендаторов жилья призвал к всеобщей забастовке.
По оценке Банка Испании, темпы строительства жилья сильно отстают от спроса, и в результате в стране не хватает около 700 тысяч квартир и домов.
В прошлом году цены на жилье выросли на 12,2%. Нехватка же жилья под аренду привела к тому, что в том же 2025 году цены на съемное жилье выросли в Испании в целом на 8,5%, а в Мадриде — на 9,7%. Таковы данные сайта недвижимости Idealista.
В Барселоне и Мадриде съем жилья обходится в среднем примерно в 23-24 евро за квадратный метр. (bbc.com)