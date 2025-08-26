В Израиле во вторник, 26 августа, проходят массовые акции протеста с требованиями немедленно освободить заложников из рук террористов ХАМАС, а также закончить войну в секторе Газа. Демонстранты с утра перекрыли многие дороги по всей стране, в том числе возле Тель-Авива была временно заблокирована важная скоростная трасса Аялон.

По сообщению местных СМИ, напротив посольства США, которое расположено возле одной из развязок, был установлен баннер с изображениями похищенных 7 октября 2023 года израильтян. Севернее Тель-Авива протестующие подожгли автомобильные шины.

Форум родственников заложников призвал присоединиться к общенациональному «Дню массовой гражданской солидарности», в рамках которого запланированы многочисленные акции по всему Израилю. На вечер намечена масштабная демонстрация на площади Заложников в центре Тель-Авива.

Участники протестов обвиняют израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в намеренном затягивании войны по политическим соображениям, поскольку против прекращения огня выступают его коалиционные партнеры из праворадикального лагеря, от которых во многом зависит, останется ли Нетаньяху у власти.

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид выступил с требованием к правительству страны заключить соглашение с ХАМАС об окончании войны и освобождении заложников. Как заявил Лапид в интервью новостному порталу Ynet, высокопоставленный представитель одной из стран-посредников рассказал ему, что израильские власти до сих пор не дали ответ на недавнее предложение о заключении соглашения. По его словам, еще около недели назад ХАМАС согласился на «98 процентов» плана, который предложил весной спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Этот план включал 60-дневное прекращение огня, в течение которого должны быть первоначально освобождены 10 израильских заложников в обмен на выпуск из тюрем палестинских заключенных. «Мы не понимаем, почему Израиль не вернулся к нам», — привел Яир Лапид слова своего собеседника из посредничающей страны. (DW)