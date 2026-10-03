Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные поразили позиции российских расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Брянской области. По его словам, удары также пришлись по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой, в Самарской области и Черном море. Зеленский отметил, что ВСУ таким образом отвечают на усилившиеся российские атаки по гражданской инфраструктуре Украины. Он добавил, что утром 3 октября российские войска атаковали Северный мост в Киеве, а также жилые дома, железную дорогу и энергетические объекты в нескольких регионах Украины. В Черноморске Одесской области российский дрон ударил по судну.

Генеральный штаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что 2 октября и в ночь на 3 октября в районе Донецка украинскими Силами обороны было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Кроме того, по данным Генштаба, ВСУ поразили пункт управления российских войск в районе Новой Таволжанки Белгородской области и переправу через реку Мокрые Ялы в районе Новотроицкого Донецкой области. В районе Громовки Херсонской области была поражена ремонтная база российских войск, а в районе Вознесеновки Белгородской области — состав материально-технических средств.

Минобороны России заявило, что в ночь на 3 октября российские средства ПВО «перехватили и уничтожили» 218 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, оккупированным Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. (themoscowtimes.com)