ВСУ впервые применили против противника новые французские авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire (AASM), также известные как Hammer. Об этом сообщает турецкое издание Clash Report.

«‎Французские планирующие бомбы AASM-250 были впервые использованы украинскими войсками для удара по Авдеевскому коксохимическому заводу, контролируемому Вооруженными силами России», – говорится в сообщении.

Неизвестно, из самолета какого типа Украина применяла эти бомбы. Для коррекции и фиксации результатов было задействовано БПЛА одного из подразделений Вооруженных сил.