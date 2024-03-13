Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие военные не будут участвовать в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) для выбора целей и наведения ударов по позициям России. Об этом сообщает РИА Новости.

2 марта канцлер ФРГ также подчеркнул, что не собирается отправлять солдат в Украину. По его словам, Германия не хочет вооруженного противостояния между Россией и странами НАТО и сделает все для предотвращения конфликта.

Шольц также отметил, что поставка ракет Taurus Киеву исключена из-за того, что это требует присутствия немецких военнослужащих в Украине. Он добавил, что обеспокоен вопросами осуществления контроля над боевыми системами с большой дальностью в случае их передачи ВСУ.