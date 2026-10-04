Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет матч третьего тура группы D2 Лиги наций.

Как сообщает İdman.Biz, команда Айхана Аббасова в Баку примет сборную Литвы. Встреча пройдет на «Палмс Спортс Арена» и начнется в 17:00.

Главным арбитром матча назначен португалец Густаву Коррея.

В двух предыдущих встречах сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой на выезде – 1:1, а затем дома поделила очки с Лихтенштейном – 0:0.

Следующий матч команда Айхана Аббасова проведет 13 ноября в гостях против Лихтенштейна.

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