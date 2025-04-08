Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой очередной матч в Лиге наций УЕФА.

Команда под руководством Сиясата Аскерова в IV группе лиги C будет гостем Черногории.

Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени на городском стадионе в Никшиче. Судить матч будет Марта Сан Хуан из Андорры.

Ранее сборная Азербайджана сыграла с этим соперником в Баку в нулевую ничью, а во второй игре на выезде одержала победу над Литвой со счетом 2:0. На данный момент у обеих команд по 4 очка. У Литвы, занимающей последнее место, очков нет.