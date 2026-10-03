В небе США в районе острова Нантакет, штат Массачусетс, пропал с радаров самолёт, выполнявший медицинский рейс. Он летел с Бермудских островов в Бостон. На борту находятся шесть человек.

Самолёт Gulfstream G-100 принадлежит канадской компании Latitutde Air Ambulance, которая специализируется на рейсах «воздушной скорой помощи». Он вылетел с Бермуд в ночь с пятницы на субботу, 3 октября. Около часа ночи по местному времени связь с ним прервалась. Перед этим мониторинговые службы зафиксировали резкое снижение высоты полёта – с 24 до 11 тысяч футов.

В 1 час 20 минут воздушные и наземные службы американской береговой охраны начали поисково-спасательную операцию. В ней принимают участие самолёты HC-144 Ocean Sentry и HC-130 Hercules, а также вертолёт MH-60 Jayhawk и спасательные суда.

Люди, находящиеся на борту – четверо членов экипажа и два пассажира. Как рассказали USA Today в компании Latitutde Air Ambulance, обычный состав экипажа их медицинских самолётов – два пилота, врач-реаниматолог и медсестра. Иногда на борту может дополнительно присутствовать врач-терапевт. Компания занимается как эвакуацией больных, так и возвращением их домой после лечения. В аэропорту Бермуд подтвердили, что самолёт с экипажем из четырёх человек вёз двух пассажиров.

Поиски продолжаются. (svoboda.org)