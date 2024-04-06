5 апреля с 21:55 до 23:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Мусюрскенд Товузгалинского района, Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа и Гюнешли Басаркечарского района и Аравус Горусского района, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Алибейли Товузского района, Хошбулаг Дашкесанского района, Зейлик и Йеллиджа Кяльбаджарского района, а также Чагазур Лачинского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Отметим, что за минувшие сутки подразделения азербайджанской армии, расположенные в разных направлениях, были обстреляны в общей сложности 30 раз.