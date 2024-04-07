6 апреля с 18:30 до 22:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джил, Гюнешли и Хознавар Чамбаракского, Басаркечярского и Горусского районов, обстреляли 16 раз с перерывами из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Айривенг, Джамилли и Гаджилар Гядабейского, Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

По всем указанным направлениям нашими подразделениями были приняты адекватные меры.