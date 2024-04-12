Служба национальной безопасности Армении признала факт обстрела азербайджанских пограничников на условной границе между двумя странами.

Как передает агентство News.am, в своем заявлении СНБ Армении выразила сожаление в связи с инцидентом и выразила готовность к совместному расследованию.

«10 апреля пастух, являющийся гражданином Республики Армения, в поисках заблудившегося стада оказался на территории Азербайджана. События развивались таким образом, что произошла перестрелка. В следствие инцидента с азербайджанской стороны один раненый», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что азербайджанская сторона вернула заблудившееся стадо, пастух также находится на территории Армении.

Напомним, 10 апреля Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о ранении азербайджанского пограничника в результате обстрела с территории Армении.