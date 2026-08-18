Советник министра транспорта России Алексей Чадаев принял решение покинуть занимаемую должность после того, как МВД Азербайджана объявило его в розыск.

«Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичные высказывания сказываются на межгосударственном взаимодействии и создают препятствия для совместной работы государств», – отметил Чадаев.

Экс-советник подчеркнул, что он «всего лишь выражал личное экспертное мнение», и отметил свою глубокую погруженность в тему беспилотников, технологического суверенитета и связанных с этим политических процессов. Он добавил, что сейчас Минтранс РФ развивает транспортный коридор «Север – Юг», программа которого реализуется в том числе и в Азербайджане.

Чадаев уточнил, что продолжит работу в том же направлении.

Ранее в утреннем эфире РЕПОРТЁРОВ «Утро добрым не бывает», Чадаев заявил. что получает угрозы, и если раньше это были украинцы, сейчас «добавились представители братского азербайджанского народа в количестве».

17 августа Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск советника Минтранса России Алексея Чадаева, политконсультанта Семена Уралова и бывшего ведущего телеканала «Москва 24» Ивана Князева. Согласно заявлению ведомства, ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджанской Республики, нарушению ее территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также публичных призывов к терроризму.