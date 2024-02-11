Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после того, как стало известно о заболевании монарха. Об этом сообщает Sky News.

Его Величество вместе с королевой Камиллой посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины, расположенной на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк. После мессы он помахал рукой, демонстрируя публике хорошее расположение духа. До этого его видели в Букингемском дворце. Известно, что Карл III продолжает выполнять свои обязанности и работать с документами.

В начале февраля журналисты написали, что у британского монарха выявили онкологию. При этом о точном диагнозе никаких подробностей не сообщалось. В прессе утверждают, что речь идет о раке простаты. Однако в Букингемском дворце эти сведения опровергают.