Власти Эстонии не намерены упрощать порядок пересечения эстонско-российской границы. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.

По его словам, «не стоит ждать щедрых жестов» в отношении облегчения поездок из Эстонии в Россию. «Не надо на это надеяться», — приводит слова главы МВД Эстонии портал Delfi.

На границе РФ и Эстонии работают три погранпункта, один из которых — «Нарва» — открыт только в дневное время. КПП «Лухамаа» и «Койдула» функционируют в полном объеме. В августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с Россией, что существенно увеличило время ожидания при ее пересечении.