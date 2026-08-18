Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф раскритиковал министра финансов США Скотта Бессента и главу Пентагона Пита Хегсета. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

Как указал Галибаф, американская сторона рассчитывает, что усиление давления на Тегеран поспособствует уступкам, «которые никогда не были частью соглашения».

«Бессент и Хегсет явно не тянут. Хватит ждать, что команда клоунов вытащит кролика из шляпы и расчистит тот бардак, который вы сами устроили», — написал спикер иранского парламента.

Ранее Галибаф сообщил, что Ормузский пролив останется закрытым до выполнения Соединенными Штатами условий американо-иранского меморандума, включая снятие блокады, разблокировку замороженных активов и отмену нефтяных санкций.