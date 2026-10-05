После того как президент США Дональд Трамп отклонил предложенные Ираном условия для разблокировки Ормузского пролива, оставив при этом открытой возможность дальнейших переговоров или возобновления военных операций, иранские официальные лица заявили, что ответ США находится на стадии рассмотрения, и страна готовит свой собственный.

«Как только будет определена окончательная позиция Исламской Республики Иран, будут предприняты соответствующие шаги», — заявил в воскресенье журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, как сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA. «В то же время Исламская Республика Иран готовится и к любому другому возможному сценарию».

Ранее издание Axios со ссылкой на трех американских представителей сообщило, что это многочасовое совещание состоялось в пятницу под председательством Джей Ди Вэнса. На нем ключевые сотрудники администрации Трампа обсудили дальнейшие шаги в противостоянии с Ираном и конфликт Саудовской Аравии с хуситами в Йемене.

Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник в беседе с журналистами подтвердил проведение секретной встречи высокопоставленных представителей администрации Трампа в Кэмп-Дэвиде, посвященной Исламской Республике и Йемену. Рубио заявил, что эта встреча была организована с целью «долгосрочного стратегического планирования», добавив, что на подобных совещаниях представители администрации обсуждают планы на ближайшие шесть-девять месяцев, а в отдельных случаях — на пять-десять лет вперед.

Axios также писал, что в условиях приостановки переговоров Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупных военных операций против Ирана. Одновременно с этим Саудовская Аравия обратилась к Трампу с просьбой о том, чтобы США приняли участие в запланированной операции против хуситов в Йемене и нанесли воздушные удары. Как отмечают американские источники, до настоящего времени Трамп не проявлял интереса к этой просьбе, однако его позиция еще может измениться.

Сам президент Трамп в пятницу вечером заявил, что даже если США прекратят войну прямо сейчас, Ирану все равно потребуются годы на восстановление разрушенной инфраструктуры. «Мы могли бы уйти хоть завтра, и им потребовались бы годы, чтобы оправиться от того, что мы с ними сделали, просто потому, что они отказались вести переговоры, — сказал Трамп. — Они разыграли свои карты. И разыграли их слишком жестко». (israelinfo.co.il)