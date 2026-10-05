Протесты во Франции с требованием улучшить качество школьного обучения привели к закрытию порядка 13% школ. В понедельник началась вторая неделя выступлений. Из соображений безопасности полностью или частично закрытыми останутся около 400–500 средних школ, сообщил министр образования Эдуард Жеффре. Всего в стране 3700 школ.

С начала демонстраций 24 школы были сожжены или разграблены, а 78 их сотрудников получили ранения. С прошлого понедельника по всей стране арестовано около 5 тысяч человек, в основном подростков. Ультралевые провокаторы «захватили» протестное движение и «прибегли к крайнему насилию», заявил Жеффре. При этом он подчеркнул, что протесты сами по себе являются проявлением «свободы, которую необходимо уважать и защищать».

Старшеклассники недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием школ и перегруженным расписанием. Протесты проходят в ситуации, когда никто из политиков не готов честно заявить, что ситуация с государственными финансами вышла из-под контроля, указывает колумнист Bloomberg Лионель Лоран. Бюджетный дефицит превышает 5% ВВП, а госдолг достиг почти 120% ВВП.

Крайне левые хотят списать госдолг и обложить богатых налогами, но это – из области фантастики, отмечает Лоран. На другом конце спектра – лидер ультраправых Марин Ле Пен, которая предложила закрепить ограничение госрасходов в конституции, но это «всего лишь фиговый листок, призванный прикрыть все ее собственные обещания по раздаче пособий». Голосов из политического центра «не слышно вообще», констатирует Лоран: «Тем временем во Франции горят школы — и это самое яркое на сегодняшний день проявление того, к чему приводит проводившаяся десятилетиями политика обеспечения пенсионерам безбедной жизни при одновременном отказе от инвестиций в будущее. Несправедливое отношение к разным поколениям становится одной из ключевых проблем во всей Европе».