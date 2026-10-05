Протесты во Франции с требованием улучшить качество школьного обучения привели к закрытию порядка 13% школ. В понедельник началась вторая неделя выступлений. Из соображений безопасности полностью или частично закрытыми останутся около 400–500 средних школ, сообщил министр образования Эдуард Жеффре. Всего в стране 3700 школ.
С начала демонстраций 24 школы были сожжены или разграблены, а 78 их сотрудников получили ранения. С прошлого понедельника по всей стране арестовано около 5 тысяч человек, в основном подростков. Ультралевые провокаторы «захватили» протестное движение и «прибегли к крайнему насилию», заявил Жеффре. При этом он подчеркнул, что протесты сами по себе являются проявлением «свободы, которую необходимо уважать и защищать».
Старшеклассники недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием школ и перегруженным расписанием. Протесты проходят в ситуации, когда никто из политиков не готов честно заявить, что ситуация с государственными финансами вышла из-под контроля, указывает колумнист Bloomberg Лионель Лоран. Бюджетный дефицит превышает 5% ВВП, а госдолг достиг почти 120% ВВП.
Крайне левые хотят списать госдолг и обложить богатых налогами, но это – из области фантастики, отмечает Лоран. На другом конце спектра – лидер ультраправых Марин Ле Пен, которая предложила закрепить ограничение госрасходов в конституции, но это «всего лишь фиговый листок, призванный прикрыть все ее собственные обещания по раздаче пособий». Голосов из политического центра «не слышно вообще», констатирует Лоран: «Тем временем во Франции горят школы — и это самое яркое на сегодняшний день проявление того, к чему приводит проводившаяся десятилетиями политика обеспечения пенсионерам безбедной жизни при одновременном отказе от инвестиций в будущее. Несправедливое отношение к разным поколениям становится одной из ключевых проблем во всей Европе».
В прошлый четверг правительство представило проект бюджета, но он предусматривает лишь определенные сокращения расходов с целью снизить бюджетный дефицит до 5% ВВП.
Телеканал BFMTV показал в понедельник кадры столкновений между полицией и школьниками в Лилле на севере страны, применения слезоточивого газа в Тулузе на юго-западе, а также поджога, который организовали некие люди, пытавшиеся прорваться в школу в центре Парижа.
Как рассказала Кароль Зербиб, директор лицея Vauquelin в 13-м округе столицы, на школу напала группа «очень решительных» людей в капюшонах и масках. Они пытались прорваться через входную дверь, а затем устроили пожар. Пожарные и полиция с ним быстро справились, школа была эвакуирована, а занятия – приостановлены. По словам Зербиб, нападавшие не были учениками школы.
Во время протеста в Ленсе 15-летнему школьнику оторвало руку, когда он попытался поднять выпущенную полицейскими гранату со слезоточивым газом, чтобы бросить ее обратно, сообщило агентство AFP.
На вторник старшеклассники планируют общенациональную демонстрацию. (themoscowtimes.com)