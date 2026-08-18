Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) назвал очередные угрозы главы российского МИДа Сергея Лаврова в адрес стран, оказывающих военную поддержку Украине, «абсурдной пропагандой«. Об этом он заявил во вторник, 18 августа, в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«В связи со все более болезненно ощутимыми в России экономическими и социальными последствиями неудачной захватнической войны против Украины, Кремль отчаянно пытается надавить на союзников Украины с помощью угроз и дезинформации», — подчеркнул Вадефуль.

Он также добавил, что «даже самая абсурдная пропаганда» не сможет изменить тот запас прочности, которым обладает Киев за счет международной поддержки перед лицом российской агрессии.

В конце минувшей недели глава МИД РФ Лавров пригрозил, что Москва будет ужесточать методы «для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада».

Его высказывания привлекли внимание германского правительства в свете недавнего инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, где в ночь на 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом обнаружили дрон неизвестного происхождения, оснащенный взрывчаткой с детонатором. Разведка США считает, что этот беспилотник, вероятно, связан с российским правительством. (dw)